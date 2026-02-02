Διαγνώστηκε με καρκίνο στα δύο χρόνια της και ακρωτηριάστηκε: Σήμερα αγωνίζεται για θέματα αναπηρίας στην Αφρική
Η δυνατή ιστορία του μοντέλου που, αντί να κρύψει το προσθετικό μέλος της, το ανέδειξε με πολύχρωμο αφρικανικό ύφασμα
Μπορεί οι επιδείξεις μόδας στην Γκάνα να μη φτάνουν συχνά στην ειδησεογραφία των δυτικών μέσων, όπως τα show στο Παρίσι ή το Μιλάνο, αλλά η εικόνα της 33χρονης Abena Christine Jon’el, μοντέλου και συγγραφέα, η οποία παρέλασε στην πρωτεύουσα της χώρας, την Άκρα, με το προσθετικό μέλος της που είχε ντύσει με ζωηρόχρωμο αφρικανικό ύφασμα, έκανε τον γύρο του κόσμου χάρη στην αυθεντική ιστορία της, που ανατρέπει τα στερεότυπα.
