Σίλια Κριθαριώτη: Με την Κάρλα Μπρούνι αλλά και με τον σύζυγο και τις δύο κόρες της στην επίδειξή της στο Παρίσι

«Ο κινηματογράφος είναι η αρχιτεκτονική των ονείρων». Η Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ δεν ήταν απλώς μια εποχή του κινηματογράφου, ήταν η γέννηση του glamour, μιας εποχής που η γυναικεία ενδυνάμωση ξεκίνησε να εκφράζεται και μέσα από την εικόνα.