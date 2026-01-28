Αθηνά Ωνάση: Η εκπληκτική ομοιότητα με τη μητέρα της, στη νέα, σπάνια δημόσια εμφάνισή της
Αθηνά Ωνάση: Η εκπληκτική ομοιότητα με τη μητέρα της, στη νέα, σπάνια δημόσια εμφάνισή της
Με στυλ που παραπέμπει και στην Τζάκι Ωνάση
Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο έκανε η Αθηνά Ωνάση: Η 40χρονη κληρονόμος συμμετείχε στο show του Stephane Rolland στην Εβδομάδα Μόδας Παρισιού, στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione. Ανέβηκε στο catwalk σε λουκ που παραπέμπει στην Jackie O, με μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα και ψηλοτάκουνες γόβες.
