Ο Matthieu Blazy αποκαλύπτει μια ονειρική συλλογή Υψηλής Ραπτικής για τον οίκο Chanel
Ο Matthieu Blazy αποκαλύπτει μια ονειρική συλλογή Υψηλής Ραπτικής για τον οίκο Chanel
Ένας εκλεπτυσμένος διάλογος ανάμεσα στην παράδοση, τη δημιουργικότητα και το εξαιρετικό savoir-faire.
Ένας εκλεπτυσμένος διάλογος ανάμεσα στην παράδοση, τη δημιουργικότητα και το εξαιρετικό savoir-faire.
Μετά την παρουσίαση της πρώτης του συλλογής Métiers d’Art 2026 στη Νέα Υόρκη, ο Matthieu Blazy επέστρεψε στο Παρίσι και στο εμβληματικό Grand Palais. Εκεί, τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπέγραψε με μεγάλη επιτυχία και το ντεμπούτο του στο prêt-à-porter.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα