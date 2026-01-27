Ο Matthieu Blazy αποκαλύπτει μια ονειρική συλλογή Υψηλής Ραπτικής για τον οίκο Chanel
MARIE CLAIRE

Ο Matthieu Blazy αποκαλύπτει μια ονειρική συλλογή Υψηλής Ραπτικής για τον οίκο Chanel

Ένας εκλεπτυσμένος διάλογος ανάμεσα στην παράδοση, τη δημιουργικότητα και το εξαιρετικό savoir-faire.

Ο Matthieu Blazy αποκαλύπτει μια ονειρική συλλογή Υψηλής Ραπτικής για τον οίκο Chanel
Μετά την παρουσίαση της πρώτης του συλλογής Métiers d’Art 2026 στη Νέα Υόρκη, ο Matthieu Blazy επέστρεψε στο Παρίσι και στο εμβληματικό Grand Palais. Εκεί, τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπέγραψε με μεγάλη επιτυχία και το ντεμπούτο του στο prêt-à-porter.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης