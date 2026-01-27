Η πρώτη haute couture συλλογή του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior φέρνει μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά στην ομορφιά

Λαμπερές επιδερμίδες, απαλές ροζ και λιλά αποχρώσεις και hair looks που ισορροπούν ανάμεσα στο ρομαντικό και το futuristic.



Στο πρώτο του couture show για τον οίκο Dior, ο Jonathan Anderson έβαλε τη φύση στο επίκεντρο και εμείς είδαμε την ομορφιά να ανθίζει με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Κυκλάμινα σε απαλές ροζ και λευκές αποχρώσεις κάλυπταν την οροφή του χώρου και επανεμφανίζονταν σαν αξεσουάρ στα μαλλιά των μοντέλων, θυμίζοντας κάτι ανάμεσα σε κοσμήματα και head pieces.





Η αίσθηση που κυριάρχησε ήταν φρέσκια, φωτεινή και νεανική. Το μακιγιάζ κινήθηκε σε καθαρές γραμμές, με έμφαση στη λάμψη και όχι στην υπερβολή. Απαλό λιλά ρουζ, ροζ lip oil, διακριτικές πινελιές highlighter και καθόλου μάσκαρα έδωσαν στο πρόσωπο μια φυσική λάμψη που δείχνει επίκαιρη και πολύ σύγχρονη. Η επιδερμίδα έμοιαζε φωτισμένη από μέσα, με pearly υφές που αγκάλιαζαν ζυγωματικά, βλέφαρα και τόξο των χειλιών, σαν αντανάκλαση των λουλουδιών γύρω τους.

27.01.2026, 15:00