Φρίντα Κάλο: Νέα έκθεση στην Αθήνα, με immersive και virtual reality τεχνολογίες, μας βυθίζει στον κόσμο της

Η διεθνής έκθεση για τη Frida Kahlo «Beyond the Icon – The Immersive Experience» έρχεται στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Μέσα από την πολυδιάστατη αφήγηση και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής υπόσχεται να ξεδιπλώσει τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής, της τέχνης και της επαναστατικής σκέψης της εμβληματικής ζωγράφου.