Φρίντα Κάλο: Νέα έκθεση στην Αθήνα, με immersive και virtual reality τεχνολογίες, μας βυθίζει στον κόσμο της
Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Η διεθνής έκθεση για τη Frida Kahlo «Beyond the Icon – The Immersive Experience» έρχεται στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Μέσα από την πολυδιάστατη αφήγηση και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής υπόσχεται να ξεδιπλώσει τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής, της τέχνης και της επαναστατικής σκέψης της εμβληματικής ζωγράφου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
