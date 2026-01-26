Φρίντα Κάλο: Νέα έκθεση στην Αθήνα, με immersive και virtual reality τεχνολογίες, μας βυθίζει στον κόσμο της
MARIE CLAIRE

Φρίντα Κάλο: Νέα έκθεση στην Αθήνα, με immersive και virtual reality τεχνολογίες, μας βυθίζει στον κόσμο της

Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Φρίντα Κάλο: Νέα έκθεση στην Αθήνα, με immersive και virtual reality τεχνολογίες, μας βυθίζει στον κόσμο της
Η διεθνής έκθεση για τη Frida Kahlo «Beyond the Icon – The Immersive Experience» έρχεται στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Μέσα από την πολυδιάστατη αφήγηση και ψηφιακή τεχνολογία αιχμής υπόσχεται να ξεδιπλώσει τις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής, της τέχνης και της επαναστατικής σκέψης της εμβληματικής ζωγράφου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης