«Ποιος συνάδελφός σου θέλεις να απολυθεί;»: Το ερωτηματολόγιο εταιρείας που προκάλεσε αντιδράσεις

Τι θα απαντούσατε αν σας ρωτούσαν «Ποιος συνάδελφός σου θέλεις να απολυθεί», σε επίσημο ερωτηματολόγιο στην εταιρεία σας; Οι ενδοεταιρικές έρευνες, που αφορούν στην ικανοποίηση των υπαλλήλων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας είναι συνηθισμένες. Πάνω κάτω το ίδιο και οι ερωτήσεις που περιέχουν.Μία εταιρεία στην Ιταλία, όμως, πήγε τις απλές ερωτήσεις για την ικανοποίηση των εργαζομένων όχι ένα, αλλά πολλά βήματα… πίσω, θέτοντας ένα ερώτημα που προκάλεσε σύγχυση και ένταση ανάμεσα στους εργαζομένους της. Τόσο ήταν μάλιστα το πρόβλημα που από τους 60 υπαλλήλους το ερωτηματολόγιο το απάντησαν μόλις 10.Έντονη δημόσια αντίδραση έχει προκαλέσει στην Ιταλία εσωτερικό ερωτηματολόγιο που διένειμε ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στην περιοχή του Βένετο, ζητώντας από τους εργαζόμενους να υποδείξουν «ποιους συναδέλφους θεωρούν ότι θα έπρεπε να απολυθούν».