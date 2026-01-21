«Να κανονίσουμε να τα πούμε»: όταν οι φιλίες έγιναν ενημερωτικά δελτία
Αντί να ζούμε τις ζωές μας μαζί με τους φίλους μας, συναντιόμαστε απλά για να συνοψίσουμε τα νέα μας.
Συχνά μιλάμε για την ύφεση των ρομαντικών σχέσεων, τις δυσκολίες εύρεσης κατάλληλου συντρόφου και την αποχή της νεότερης γενιάς από το φλερτ. Ωστόσο, ούτε οι πλατωνικές και φιλικές μας σχέσεις φαίνεται να είναι στα καλύτερά τους. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αξία τους αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο, με έρευνες όπως αυτή του Harvard να καταλήγουν στο πόρισμα πως οι πιο ευτυχισμένες και μακροβιότερες ζωές χτίζονται όταν δημιουργούμε ουσιαστικές σχέσεις και κοινότητες, και τον κώδωνα του κινδύνου που κρούουν οι επιστήμονες όσων αφορά τη μοναξιά, η φιλία εξακολουθεί να μην είναι στο ίδιο βάθρο με τους ερωτικούς συντρόφους.
