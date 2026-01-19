Πέντε τρόποι για να νιώθουμε καλύτερα, σύμφωνα με την επιστήμη

Είναι Ιανουάριος, η μαγεία των γιορτών έχει τελειώσει, ο ενθουσιασμός έχει ξεθωριάσει και ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά. Η αρχή της χρονιάς είναι δύσκολη, ωστόσο είναι μια καλή ευκαιρία να σκεφτούμε τρόπους που θα κάνουν το νέο έτος μας χαρούμενο, ευχάριστο και δημιουργικό χωρίς να πέσουμε στην παγίδα της καταπίεσης αυστηρών resolutions που δεν μας εκφράζουν.Το BBC World Service παρουσίασε μερικές εύκολες και απλές πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε σήμερα κιόλας. Είναι προσβάσιμες, ευχάριστες και αποδεδειγμένα από την επιστήμη να μας επηρεάζουν θετικά.