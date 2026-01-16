Το navy blue είναι το νέο μαύρο για τα νύχια μας αυτόν τον χειμώνα

Η τέλεια πρόταση για ένα μανικιούρ γεμάτο βάθος και κομψότητα.



Αυτόν το χειμώνα, το navy μπλε είναι η απόλυτη τάση για τα νύχια μας. Όπως το κλασικό μαύρο, αλλά με μια πιο ενδιαφέρουσα και πολυτελή αίσθηση, το navy προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ κομψότητας και στυλ, φέρνοντας μια πιο ζεστή και εκλεπτυσμένη αίσθηση που συνδυάζεται τέλεια με τις υφές του χειμώνα, όπως το βελούδο και το μάλλινο ύφασμα.





Το navy είναι ιδανικό για όσες από εμάς θέλουμε κάτι διαφορετικό από το παραδοσιακό μαύρο, αλλά χωρίς να χάνουμε σε κομψότητα. Με δύο απλές στρώσεις αυτού του βαθύ μπλε και ένα γυαλιστερό top coat, έχουμε το τέλειο, minimal look που θα κλέψει τις εντυπώσεις. Φυσικά, το navy μπορεί να φορεθεί και με πιο δημιουργικούς τρόπους. Μπορούμε να πειραματιστούμε με γεωμετρικά σχέδια, μικρές λεπτομέρειες ή ακόμα και να το συνδυάσουμε με ασημένιες ή χρυσές πινελιές για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

16.01.2026, 17:00