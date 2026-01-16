Οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στα ταξίδια του 2026

Τα δεδομένα από κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες, ταξιδιωτικές εταιρείες και μελετητές τάσεων δείχνουν ότι το 2026 θα είναι η χρονιά των ήσυχων αποδράσεων, των προσαρμοσμένων δρομολογίων, των εξαιρετικά προσωποποιημένων retreats και της επιστροφής σε ένα πιο αργό και συνειδητό στυλ ταξιδιού.Οι ειδικοί στην ταξιδιωτική βιομηχανία έχουν συλλέξει δεδομένα τους τελευταίους μήνες για να εντοπίσουν τις νέες τάσεις, τις οποίες παρουσίασε το cnn.com. Από τις «coolcations», που πρωτοεμφανίστηκαν πριν από λίγα χρόνια, έως το «flashpacking» – το αναβαθμισμένο backpacking – οι ταξιδιωτικές τάσεις συχνά συνοδεύονται από ευρηματικούς όρους που, μάλλον, αντικατοπτρίζουν το πώς ζούμε ή πώς θα θέλαμε να ζούμε.