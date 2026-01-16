Manolo Blahnik x Balenciaga: Μια πρώτη γεύση από τα πιο ποθητά παπούτσια του επόμενου φθινοπώρου
Μια δημιουργική σύμπραξη που στηρίζεται σε κοινές αξίες, όπως το πάθος για την παράδοση της υψηλής ραπτικής και τη χειροποίητη δεξιοτεχνία.
ΟManolo Blahnik εδώ και πάνω από 50 χρόνια, υπερασπίζεται την τέχνη της υποδηματοποιίας με αδιαπραγμάτευτη αφοσίωση στη δεξιοτεχνία και την ομορφιά. Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία γεννιέται η πιο πολυαναμενόμενη συνεργασία του επόμενου φθινοπώρου: εκείνη με τον οίκο Balenciaga.
