Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο
Είναι η πρώτη Νέα Σελήνη της χρονιάς και μας διδάσκει την αποφασιστικότητα.

Ηπρώτη Νέα Σελήνη της χρονιάς είναι εδώ και επηρεάζει κάθε ζώδιο με διαφορετικό τρόπο. Η Σελήνη εμφανίζεται στον Αιγόκερω στις 18 Ιανουαρίου, φέρνοντας μήνυμα αντοχής και αποφασιστικότητας.

 
Πρόκειται για μια περίοδο ολοκλήρωσης αλλά και νέων αρχών. Ο Άρης εξακολουθεί να κινείται στον Αιγόκερω, δίνοντάς μας την ευκαιρία να βάλουμε τις τελευταίες πινελιές σε τρέχοντα projects ή να ξεκινήσουμε κάτι νέο πριν μπει η εποχή του Υδροχόου και η Αφροδίτη στον Υδροχόο ήδη φέρνει αέρα ανανέωσης. Είναι η ιδανική στιγμή για να οργανώσουμε, να προγραμματίσουμε και να θέσουμε στόχους για τους επόμενους μήνες, με σιγουριά και αποφασιστικότητα.

