Πώς να φορέσετε λευκό τζιν το χειμώνα σύμφωνα με την Bella Hadid
MARIE CLAIRE

Πώς να φορέσετε λευκό τζιν το χειμώνα σύμφωνα με την Bella Hadid

Mπορεί να έχουμε ακόμα αρκετές μέρες μπροστά μας μέχρι την άνοιξη, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να βγάλει τα ανοιχτόχρωμα κομμάτια από την ντουλάπα της.

Πώς να φορέσετε λευκό τζιν το χειμώνα σύμφωνα με την Bella Hadid
Έχουμε ακόμα αρκετές μέρες μπροστά μας μέχρι την άνοιξη, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την Bella Hadid να βγάλει τα ανοιχτόχρωμα κομμάτια από την ντουλάπα της. Τις τελευταίες μέρες του 2025 και τις πρώτες του 2026, το μοντέλο τις πέρασε στο Aspen του Κολοράντο, μαζί με την υπόλοιπη παρέα των celebrities. Εκεί αγκάλιασε το πιο χαλαρό, “model off duty” στυλ της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης