Πώς να φορέσετε λευκό τζιν το χειμώνα σύμφωνα με την Bella Hadid
Mπορεί να έχουμε ακόμα αρκετές μέρες μπροστά μας μέχρι την άνοιξη, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να βγάλει τα ανοιχτόχρωμα κομμάτια από την ντουλάπα της.
Έχουμε ακόμα αρκετές μέρες μπροστά μας μέχρι την άνοιξη, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την Bella Hadid να βγάλει τα ανοιχτόχρωμα κομμάτια από την ντουλάπα της. Τις τελευταίες μέρες του 2025 και τις πρώτες του 2026, το μοντέλο τις πέρασε στο Aspen του Κολοράντο, μαζί με την υπόλοιπη παρέα των celebrities. Εκεί αγκάλιασε το πιο χαλαρό, “model off duty” στυλ της.
