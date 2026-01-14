Γυναίκα που η αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE) σέρνει έξω από το αυτοκίνητό της αναδεικνύεται σε σύμβολο της έκρηξης βίας (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Γυναίκα που η αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE) σέρνει έξω από το αυτοκίνητό της αναδεικνύεται σε σύμβολο της έκρηξης βίας (βίντεο)

Μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good

Γυναίκα που η αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE) σέρνει έξω από το αυτοκίνητό της αναδεικνύεται σε σύμβολο της έκρηξης βίας (βίντεο)
Συνεχίζονται οι αναταραχές στη Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good από την αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE). Η ένταση μάλιστα δυναμώνει διαρκώς, ενώ κυκλοφορούν στα media και στα social media βίντεο και φωτογραφίες από πράξεις βίας σε πολίτες. Μια νέα, μελαχρινή γυναίκα έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε σύμβολο των διαμαρτυριών για τις επιθετικές τακτικές της ICE, από τότε που δημοσιεύτηκε μια σειρά από φωτογραφίες της όπου οι αστυνομικοί τη σέρνουν έξω από το αυτοκίνητό της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης