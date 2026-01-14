Γυναίκα που η αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE) σέρνει έξω από το αυτοκίνητό της αναδεικνύεται σε σύμβολο της έκρηξης βίας (βίντεο)

Συνεχίζονται οι αναταραχές στη Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good από την αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE). Η ένταση μάλιστα δυναμώνει διαρκώς, ενώ κυκλοφορούν στα media και στα social media βίντεο και φωτογραφίες από πράξεις βίας σε πολίτες. Μια νέα, μελαχρινή γυναίκα έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε σύμβολο των διαμαρτυριών για τις επιθετικές τακτικές της ICE, από τότε που δημοσιεύτηκε μια σειρά από φωτογραφίες της όπου οι αστυνομικοί τη σέρνουν έξω από το αυτοκίνητό της.