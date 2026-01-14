Γυναίκα που η αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE) σέρνει έξω από το αυτοκίνητό της αναδεικνύεται σε σύμβολο της έκρηξης βίας (βίντεο)
Γυναίκα που η αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE) σέρνει έξω από το αυτοκίνητό της αναδεικνύεται σε σύμβολο της έκρηξης βίας (βίντεο)
Μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good
Συνεχίζονται οι αναταραχές στη Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good από την αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE). Η ένταση μάλιστα δυναμώνει διαρκώς, ενώ κυκλοφορούν στα media και στα social media βίντεο και φωτογραφίες από πράξεις βίας σε πολίτες. Μια νέα, μελαχρινή γυναίκα έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε σύμβολο των διαμαρτυριών για τις επιθετικές τακτικές της ICE, από τότε που δημοσιεύτηκε μια σειρά από φωτογραφίες της όπου οι αστυνομικοί τη σέρνουν έξω από το αυτοκίνητό της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα