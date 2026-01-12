Ηθοποιός βραβευμένος με Emmy κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν πρόσφατα οι αρχές του Νέου Μεξικού σε βάρος του Timothy Busfield, βραβευμένου με Emmy ηθοποιού και σκηνοθέτη, με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου.





Σύμφωνα με ποινική μήνυση που κατατέθηκε από ερευνητή του αστυνομικού τμήματος του Albuquerque, ένα παιδί κατήγγειλε ότι ο καλλιτέχνης το άγγιξε ανάρμοστα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς The Cleaning Lady, στην οποία ο ίδιος συμμετείχε τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως ηθοποιός.





Όπως αναφέρεται στο ένταλμα, το πρώτο περιστατικό φέρεται να συνέβη όταν το παιδί ήταν επτά ετών, με τον Busfield να το αγγίζει τρεις ή τέσσερις φορές. Ένα δεύτερο περιστατικό καταγγέλλεται ότι έλαβε χώρα όταν το παιδί ήταν οκτώ ετών, με πέντε ή έξι επαναλαμβανόμενες πράξεις.



Η μητέρα του παιδιού ανέφερε στις κοινωνικές υπηρεσίες του Νέου Μεξικού ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024. Το ένταλμα, το οποίο υπογράφηκε από δικαστή την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, αφορά δύο κατηγορίες για εγκληματική σεξουαλική επαφή με ανήλικο.





Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τα οποία κατέχει ο Guardian, το παιδί, το οποίο αναφέρεται μόνο με τα αρχικά του, έχει διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες και αγχώδη διαταραχή. Κοινωνικός λειτουργός κατέγραψε ότι το παιδί ανέφερε εφιάλτες, στους οποίους ξυπνούσε τρομαγμένο. Το παιδί φέρεται επίσης να δίσταζε να μιλήσει νωρίτερα, καθώς ο Busfield ήταν ομ σκηνοθέτης στη σειρά και φοβόταν την αντίδρασή του.

