Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα beauty look που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα beauty look που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Τα πιο εντυπωσιακά χτενίσματα και μακιγιάζ των σταρ που παρευρέθηκαν στη λαμπερή τελετή.
Η σεζόν των βραβείων ξεκίνησε με τον πιο λαμπερό τρόπο και τα Golden Globes 2026 μας έβαλαν κατευθείαν σε glam διάθεση. Στην 83η τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες, οι μεγαλύτερες σταρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας ότι τα beauty looks φέτος παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Αυτό που παρατηρήσαμε έντονα είναι η επιστροφή της κλασικής hollywood αισθητικής, αλλά με σύγχρονη ματιά. Λαμπερές επιδερμίδες, απαλό μακιγιάζ και μαλλιά με καθαρές γραμμές συνυπήρξαν με πιο τολμηρές επιλογές, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το 2026 αγαπά τόσο το clean beauty όσο και τον μαξιμαλισμό.
Η Emma Stone έκλεψε τις εντυπώσεις με το bob της σε κεντρική χωρίστρα, δείχνοντας πόσο κομψό μπορεί να είναι ένα απλό χτένισμα όταν συνδυάζεται με σωστό styling. Το μακιγιάζ της ήταν φρέσκο και διαχρονικό, ιδανικό παράδειγμα του less is more. Από την άλλη, η Audrey Nuna μας θύμισε ότι το μαύρο κραγιόν όχι μόνο δεν φεύγει, αλλά εξελίσσεται. Το συνδύασε με διακριτικό ρουζ και ένα αρχιτεκτονικά πλεγμένο updo που έκανε τη διαφορά.
Αυτό που παρατηρήσαμε έντονα είναι η επιστροφή της κλασικής hollywood αισθητικής, αλλά με σύγχρονη ματιά. Λαμπερές επιδερμίδες, απαλό μακιγιάζ και μαλλιά με καθαρές γραμμές συνυπήρξαν με πιο τολμηρές επιλογές, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το 2026 αγαπά τόσο το clean beauty όσο και τον μαξιμαλισμό.
Η Emma Stone έκλεψε τις εντυπώσεις με το bob της σε κεντρική χωρίστρα, δείχνοντας πόσο κομψό μπορεί να είναι ένα απλό χτένισμα όταν συνδυάζεται με σωστό styling. Το μακιγιάζ της ήταν φρέσκο και διαχρονικό, ιδανικό παράδειγμα του less is more. Από την άλλη, η Audrey Nuna μας θύμισε ότι το μαύρο κραγιόν όχι μόνο δεν φεύγει, αλλά εξελίσσεται. Το συνδύασε με διακριτικό ρουζ και ένα αρχιτεκτονικά πλεγμένο updo που έκανε τη διαφορά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα