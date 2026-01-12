Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα beauty look που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Η σεζόν των βραβείων ξεκίνησε με τον πιο λαμπερό τρόπο και τα Golden Globes 2026 μας έβαλαν κατευθείαν σε glam διάθεση. Στην 83η τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες, οι μεγαλύτερες σταρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας ότι τα beauty looks φέτος παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.Αυτό που παρατηρήσαμε έντονα είναι η επιστροφή της κλασικής hollywood αισθητικής, αλλά με σύγχρονη ματιά. Λαμπερές επιδερμίδες, απαλό μακιγιάζ και μαλλιά με καθαρές γραμμές συνυπήρξαν με πιο τολμηρές επιλογές, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το 2026 αγαπά τόσο το clean beauty όσο και τον μαξιμαλισμό.Η Emma Stone έκλεψε τις εντυπώσεις με το bob της σε κεντρική χωρίστρα, δείχνοντας πόσο κομψό μπορεί να είναι ένα απλό χτένισμα όταν συνδυάζεται με σωστό styling. Το μακιγιάζ της ήταν φρέσκο και διαχρονικό, ιδανικό παράδειγμα του less is more. Από την άλλη, η Audrey Nuna μας θύμισε ότι το μαύρο κραγιόν όχι μόνο δεν φεύγει, αλλά εξελίσσεται. Το συνδύασε με διακριτικό ρουζ και ένα αρχιτεκτονικά πλεγμένο updo που έκανε τη διαφορά.