Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Τι φόρεσαν οι πιο καλοντυμένες της βραδιάς.
Τι φόρεσαν οι πιο καλοντυμένες της βραδιάς.
Από τη στιγμή που ξεκίνησε το κόκκινο χαλί των 83ων Ετήσιων Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, μέχρι τη στιγμή που η παρουσιάστρια Nikki Glaser ανέβηκε στη σκηνή για τον εναρκτήριο μονόλογό της, οι καλεσμένοι έφταναν στο Beverly Hilton έτοιμοι για τις κάμερες. Τα περσινά Critics Choice Awards άνοιξαν την αυλαία του φετινού κύκλου των βραβείων, όμως οι Χρυσές Σφαίρες είναι το σημείο όπου βλέπουμε πραγματικά τους celebrities να αγκαλιάζουν τη λάμψη στο έπακρο. (Άλλωστε, η ψηφοφορία για τα Όσκαρ ανοίγει το αμέσως επόμενο πρωί, οι υποψήφιοι γνωρίζουν καλά ότι ένα αξέχαστο look μπορεί να ενισχύσει τις πιθανότητές τους για μια υποψηφιότητα.)
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα