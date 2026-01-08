Μπριζίτ Μπαρντό: Η αιτία θανάτου και οι τελευταίες μέρες της ζωής της - «Σαν παιδί»

Σχεδόν δέκα μέρες μετά τον θάνατο της Brigitte Bardot, αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου της: ο σύζυγός της, Bernard d’Ormale, είπε ότι η ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων έφυγε από τη ζωή στα 91 χρόνια της μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο, για την οποία μάλιστα είχε υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις.