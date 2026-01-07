Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι παίρνει και τι αποχωρίζεται ο καθένας μετά το διαζύγιο;
Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι παίρνει και τι αποχωρίζεται ο καθένας μετά το διαζύγιο;
Μετά την οριστικοποίησή του
Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο της Nicole Kidman και του Keith Urban, τρεις μήνες αφού η ηθοποιός υπέβαλε την αίτηση, σύμφωνα με έγγραφα που παραθέτει το «E! News». Έτσι, τελειώνει επίσημα ο γάμος που κράτησε 19 χρόνια ανάμεσα στην Kidman και τον τραγουδιστή. Το πρώην ζευγάρι συμφώνησε να αποποιηθεί οποιουδήποτε δικαιώματος για διατροφή.
