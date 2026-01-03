Η Αντζελίνα Τζολί στη Γάζα: Συνομίλησε με τραυματίες και εθελοντές (εικόνες)

ΗAngelina Jolie, ηθοποιός και πρώην ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, επισκέφθηκε την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, το πέρασμα της Ράφα, στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής στην Αίγυπτο, σύμφωνα με ανακοίνωση των εκπροσώπων της.Η επίσκεψή της πραγματοποιείται τη στιγμή που το Ισραήλ ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας δεκάδων ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.