Η ανάρτηση του πριγκιπικού ζεύγους της Αγγλίας που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
«Ήταν υπέροχο μέχρι που είδα εκείνη τη φωτογραφία».

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πρωτοχρονιάτικη ανάρτηση του πρίγκιπα William και της Kate Middleton, η οποία είχε στόχο να συνοψίσει τις σημαντικότερες στιγμές της χρονιάς που πέρασε. Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχε και μία από την επίσκεψη του Donald Trump και της συζύγου του Melania Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από το κοινό.

 
Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από το 2025, ανάμεσά τους εικόνες από δημόσιες εμφανίσεις, βασιλικές υποχρεώσεις και οικογενειακές στιγμές. Ωστόσο, η εικόνα στην οποία εμφανίζονται να υποδέχονται τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στο παλάτι, παρουσία και του βασιλιά Καρόλου, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια σε μερίδα των διαδικτυακών τους ακολούθων.

