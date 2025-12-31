Ποια ήταν η Tatiana Schlossberg, εγγονή του John F. Kennedy, που πέθανε στα 35 της - Η τελευταία φωτογράφιση σε περιοδικό

ΗTatiana Schlossberg, κόρη της Caroline Kennedy και εγγονή του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ John F. Kennedy, πέθανε σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο τελικού σταδίου.





Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της με ανάρτηση που κοινοποιήθηκε από το John F. Kennedy Library Foundation. «Η όμορφη Tatiana μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε το μήνυμα.

