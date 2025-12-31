Ποια ήταν η Tatiana Schlossberg, εγγονή του John F. Kennedy, που πέθανε στα 35 της - Η τελευταία φωτογράφιση σε περιοδικό
MARIE CLAIRE

Ποια ήταν η Tatiana Schlossberg, εγγονή του John F. Kennedy, που πέθανε στα 35 της - Η τελευταία φωτογράφιση σε περιοδικό

Η δημοσιογράφος περιβάλλοντος και συγγραφέας έδωσε μια γενναία μάχη με μια επιθετική μορφή λευχαιμίας, αφήνοντας πίσω της ένα συγκινητικό έργο.

Ποια ήταν η Tatiana Schlossberg, εγγονή του John F. Kennedy, που πέθανε στα 35 της - Η τελευταία φωτογράφιση σε περιοδικό

ΗTatiana Schlossberg, κόρη της Caroline Kennedy και εγγονή του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ John F. Kennedy, πέθανε σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο τελικού σταδίου.

 
Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της με ανάρτηση που κοινοποιήθηκε από το John F. Kennedy Library Foundation. «Η όμορφη Tatiana μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε το μήνυμα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης