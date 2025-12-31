Ποια ήταν η Tatiana Schlossberg, εγγονή του John F. Kennedy, που πέθανε στα 35 της - Η τελευταία φωτογράφιση σε περιοδικό
Ποια ήταν η Tatiana Schlossberg, εγγονή του John F. Kennedy, που πέθανε στα 35 της - Η τελευταία φωτογράφιση σε περιοδικό
Η δημοσιογράφος περιβάλλοντος και συγγραφέας έδωσε μια γενναία μάχη με μια επιθετική μορφή λευχαιμίας, αφήνοντας πίσω της ένα συγκινητικό έργο.
ΗTatiana Schlossberg, κόρη της Caroline Kennedy και εγγονή του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ John F. Kennedy, πέθανε σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο τελικού σταδίου.
Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της με ανάρτηση που κοινοποιήθηκε από το John F. Kennedy Library Foundation. «Η όμορφη Tatiana μας έφυγε σήμερα το πρωί. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε το μήνυμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα