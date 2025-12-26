Το κυνήγι της ευτυχίας: 8 πράγματα που έμαθα το 2025
Έχουμε και λέμε: To τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς χωρίς τοξική θετικότητα, χωρίς άρωμα life coaching και χωρίς αυταπάτες, για να μπούμε στη νέα χρονιά πιο ευτυχισμένοι - ή, τελοσπάντων, πιο ενημερωμένοι.
Στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου ανακεφαλαιώνει όσα έμαθε φέτος για την ευτυχία, μέσα από παγκόσμιες μελέτες, πολυετείς έρευνες, επιστήμονες και ειδικούς ψυχικής υγείας. Στα highlights: δεν υπάρχει μία συνταγή που δουλεύει για όλους, η ευτυχία είναι οικοσύστημα και όχι στιγμές και οι ανθρώπινες σχέσεις παραμένουν ο πιο αξιόπιστος δείκτης ευημερίας.
