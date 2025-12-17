Τα ζώδια που θα περάσουν δύσκολα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα του 2025 δεν θα κυλήσουν το ίδιο εύκολα για όλους, σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις. Ο Δεκέμβριος χαρακτηρίζεται από μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την ανάγκη για πειθαρχία: από τη μία, η έντονη παρουσία πλανητών στον Τοξότη ενισχύει την αισιοδοξία και την εξωστρέφεια από την άλλη, ο Κρόνος στους Ιχθύς υπενθυμίζει ότι χωρίς όρια, ωριμότητα και συναισθηματική ευθύνη, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί σε γερά θεμέλια.Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στα μέσα του μήνα. Ο Άρης περνά στον Αιγόκερω, μετατρέποντας το πάθος σε σκληρή δουλειά και πρακτικές αποφάσεις, ενώ η επιστροφή του Ερμή στον Τοξότη, μετά τις ανάδρομες φάσεις, βοηθά να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις και εκκρεμότητες που αφορούν την επικοινωνία και τις σχέσεις σε όλα τα ζώδια. Ιδιαίτερα μετά τις 15 του μήνα, η προσπάθεια αρχίζει να ανταμείβεται, ενθαρρύνοντας την αυθεντικότητα, την ανθεκτικότητα και τις πιο ώριμες επιλογές τόσο στις σχέσεις όσο και στους προσωπικούς στόχους.