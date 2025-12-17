Απλ Μάρτιν: Σε νέα εμφάνιση με θρυλικό φόρεμα της μητέρας της, Γκουίνεθ Πάλτροου
Απλ Μάρτιν: Σε νέα εμφάνιση με θρυλικό φόρεμα της μητέρας της, Γκουίνεθ Πάλτροου
Μητέρα και παιδιά, στην πρεμιέρα της ταινίας «Supreme Premiere»
Η Gwyneth Paltrow έκανε μια νέα, κοινή εμφάνιση με τα δύο παιδιά της, την 21χρονη Apple και τον 19χρονο Moses, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Marty Supreme», στη Νέα Υόρκη. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά ήταν το μαύρο φόρεμα Calvin Klein που φορούσε η Apple, το οποίο όχι μόνο ανήκει στη μητέρα της αλλά το είχε φορέσει σε μια πολύ παλαιότερη πρεμιέρα, της ταινίας της «Emma», τον Ιούλιο του 1996, επίσης στη Νέα Υόρκη.
