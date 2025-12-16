Dark Pleasures: Πώς το μαύρο χρώμα έγινε το απόλυτο σύμβολο κομψότητας στη μόδα, το design και την απόλαυση

Κεφάλαιο μαύρο χρώμα: Είναι αυτό που έχει και πάντα είχε μία πολύ ξεχωριστή και συγκεκριμένη θέση στην καρδιά όλων μας. Αυτό το χρώμα εκπέμπει σιγουριά, αυτοπεποίθηση, κομψότητα, διαχρονικότητα και λάμψη. Είναι αυτό που ταιριάζει σε όλες μας, που αποτελεί την ασφαλέστερη στυλιστική επιλογή για κάθε μας εμφάνιση και αυτό που μπορεί πάντα να μας αναδείξει και να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση.