Σε αυτή την πόλη της Τοσκάνης πληρώνουν το νοίκι και σας βοηθούν να αγοράσετε σπίτι

Ονειρεύεστε τη dolce vita; Φαντέζεστε να περπατάτε σε πράσινα μονοπάτια, μέσα σε αμπελώνες και να χορεύετε σε πέτρινες αυλές στο σπίτι σας; Σε έναν μεσαιωνικό λόφο της Τοσκάνης, το όνειρο αυτό ίσως κοστίζει πολύ λιγότερο απ’ όσο φαντάζεστε.Το Radicondoli ένα μικρό χωριό δυτικά της Σιένα είναι η πιο πρόσφατη ιταλική κοινότητα που προσπαθεί να αντιστρέψει τη συνεχή μείωση του πληθυσμού, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα σε όσους σκέφτονται να μετακομίσουν μόνιμα. Σε απόσταση περίπου μίας ώρας από τη Φλωρεντία, αυτή η καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη προσφέρει επιδοτήσεις τόσο σε ενοικιαστές όσο και σε αγοραστές κατοικιών, χωρίς όμως να ανήκει στα γνωστά προγράμματα των σπιτιών του ενός ευρώ.Πανοραμική θέα, κρασί και αυθεντική ΤοσκάνηΜε ιστορία που ξεπερνά τα 1.000 χρόνια, το Radicondoli διατηρεί αναλλοίωτη τη μεσαιωνική του γοητεία, με λιθόστρωτα δρομάκια, κεραμοσκεπές και απομεινάρια παλιών οχυρώσεων. Απλώνεται πάνω από τα χωράφια της Σιένα, με θέα σε καλλιέργειες, δάση και ελαιώνες, ενώ γύρω του βρίσκονται κάστρα και οινοποιεία που υπόσχονται μοναδικές βραδιές με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι.Ο δήμαρχος της πόλης, Francesco Guarguaglini, έχει δεσμεύσει περισσότερα από 400.000 ευρώ μόνο για φέτος, με στόχο να προσελκύσει νέους κατοίκους. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις για αγορά κατοικίας, ενισχύσεις για φοιτητές και επιδοτήσεις για όσους χρησιμοποιούν πράσινες μορφές ενέργειας.