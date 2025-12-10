Νίκι ντε Σαν Φαλ: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια έκθεση αφιερωμένη στη σπουδαία εικαστικό
Έρχεται στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά στο Θησείο με τίτλο «Niki de Saint Phalle. Από τις σκοποβολές στην ελευθερία» από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 24 Μαΐου 2026

Η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα αφιερωμένη στη Niki de Saint Phalle (Νίκι ντε Σαν Φαλ / Neuilly-sur-Seine, 1930 – California, 2002) με τον τίτλο «Από τις σκοποβολές στην ελευθερία» παρουσιάζεται στο MOMus–Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, στο Θησείο στην Αθήνα, από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 24 Μαΐου 2026.

