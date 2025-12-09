Πάμελα Άντερσον: Γιατί θέλει να αλλάξει το όνομά της

Η Pamela Anderson ανακοίνωσε ότι, θέλοντας να τιμήσει τη φινλανδική κληρονομιά της, σκέφτεται να αλλάξει το επώνυμό της σε Pamela Hyytiäinen. Σε μια νέα συνέντευξή της στη Vogue Scandinavia, η πρωταγωνίστρια στο «The Last Showgirl» αλλά και στις «Τρελές Σφαίρες» είπε, συγκεκριμένα: «Κάποιες φορές δεν θέλω να είμαι η Pamela Anderson αλλά η Pamela Hyytiäinen. Θα ήθελα να αλλάξω το όνομά μου, αλλά δεν θα με αφήσουν».