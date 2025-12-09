Πάμελα Άντερσον: Γιατί θέλει να αλλάξει το όνομά της
MARIE CLAIRE

Πάμελα Άντερσον: Γιατί θέλει να αλλάξει το όνομά της

Και πώς θα ήθελε να λέγεται από εδώ και στο εξής

Πάμελα Άντερσον: Γιατί θέλει να αλλάξει το όνομά της
Η Pamela Anderson ανακοίνωσε ότι, θέλοντας να τιμήσει τη φινλανδική κληρονομιά της, σκέφτεται να αλλάξει το επώνυμό της σε Pamela Hyytiäinen. Σε μια νέα συνέντευξή της στη Vogue Scandinavia, η πρωταγωνίστρια στο «The Last Showgirl» αλλά και στις «Τρελές Σφαίρες» είπε, συγκεκριμένα: «Κάποιες φορές δεν θέλω να είμαι η Pamela Anderson αλλά η Pamela Hyytiäinen. Θα ήθελα να αλλάξω το όνομά μου, αλλά δεν θα με αφήσουν».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης