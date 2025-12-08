Sunday Brunch στο ORA: Η νέα κυριακάτικη συνήθεια στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Δεν υπάρχει τίποτα που να κλείνει καλύτερα – ή να ανοίγει πιο όμορφα – την εβδομάδα από ένα πραγματικά καλό κυριακάτικο brunch. Είναι εκείνη η στιγμή που όλοι αναζητάμε μετά από μια έντονη ή απαιτητική εβδομάδα: λίγες ώρες χαλάρωσης παρέα με τα αγαπημένα μας άτομα, ωραίο φαγητό, μια αλλαγή παραστάσεων και έναν χώρο που μας βοηθά να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βάρυνε τις προηγούμενες ημέρες.