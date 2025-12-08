Δεν θα πιστέψετε ποιο είναι το αγαπημένο δώρο της Γκουίνεθ Πάλτροου

ΗGwyneth Paltrow δεν είναι μόνο μια βραβευμένη ηθοποιός και ιδρύτρια του Goop, αλλά και μια γυναίκα που εδώ και χρόνια επηρεάζει τον τρόπο που μιλάμε για wellness και συνειδητή κατανάλωση. Από τις μινιμαλιστικές της συνήθειες μέχρι την προτίμησή της για αντικείμενα που πραγματικά προσθέτουν κάτι στην καθημερινότητα, συχνά εμπνέει το κοινό της να επενδύει σε λίγα, αλλά ουσιαστικά πράγματα.Σε πρόσφατο βίντεο στο Instagram, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ένα από τα αγαπημένα της χριστουγεννιάτικα δώρα ήταν ένα… θερμόμετρο κρέατος. Μπορεί να ακούγεται τόσο εντυπωσιακό όσο θα περίμενε κάποιος για μια χολιγουντιανή ηθοποιό, όμως για εκείνη αυτό ήταν το δώρο που την έκανε να νιώσει ότι πραγματικά την καταλαβαίνουν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ήταν ένα εξαιρετικό θερμόμετρο για κρέας» που της είχαν χαρίσει πριν από λίγα χρόνια. «Ήμουν πολύ χαρούμενη με αυτό».