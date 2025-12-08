Γκέιτεν Ματαράτσο: Η σπάνια γενετική πάθηση του «Dustin» από το «Stranger Things»

Έχετε παρατηρήσει πώς περπατάει ο Gaten Matarazzo; Σχεδόν κανένας δεν συνειδητοποιεί πόσα θυσίασε για να παίξει τον Dustin («Stranger Things»). Ο 23χρονος ηθοποιός έχει μια σπάνια γενετική διαταραχή: κλειδοκρανιακή δυσπλασία (CCD). Εντοπίζεται περίπου σε έναν σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως. Επηρεάζει την ανάπτυξη των οστών, ιδιαίτερα της κλείδας και των δοντιών.