Cloud Dancer: Αυτό είναι το χρώμα της νέας χρονιάς σύμφωνα με την Pantone
Cloud Dancer: Αυτό είναι το χρώμα της νέας χρονιάς σύμφωνα με την Pantone

«Ένα αιθέριο λευκό, του οποίου η αέρινη παρουσία λειτουργεί σαν ένας ψίθυρος γαλήνης και ηρεμίας σε έναν θορυβώδη κόσμο».

Cloud Dancer: Αυτό είναι το χρώμα της νέας χρονιάς σύμφωνα με την Pantone
Η Pantone ανακοίνωσε επίσημα το χρώμα της για το 2026: ένα υπόλευκο με ελαφριά γκριζωπή απόχρωση, που ταιριάζει τέλεια με το εκτυφλωτικό λευκό ενός σύννεφου στον ουρανό.

