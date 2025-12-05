Cloud Dancer: Αυτό είναι το χρώμα της νέας χρονιάς σύμφωνα με την Pantone
«Ένα αιθέριο λευκό, του οποίου η αέρινη παρουσία λειτουργεί σαν ένας ψίθυρος γαλήνης και ηρεμίας σε έναν θορυβώδη κόσμο».
Η Pantone ανακοίνωσε επίσημα το χρώμα της για το 2026: ένα υπόλευκο με ελαφριά γκριζωπή απόχρωση, που ταιριάζει τέλεια με το εκτυφλωτικό λευκό ενός σύννεφου στον ουρανό.
