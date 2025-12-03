Shop the Golden Hall runway: από την πασαρέλα στην ντουλάπα σας
MARIE CLAIRE

Shop the Golden Hall runway: από την πασαρέλα στην ντουλάπα σας

Πού θα βρείτε τα ρούχα και αξεσουάρ που είδαμε στο Fashion show του Golden Hall.

Shop the Golden Hall runway: από την πασαρέλα στην ντουλάπα σας
Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το Golden Hall μεταμορφώθηκε σε ένα ξεχωριστό catwalk , επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κορυφαίου fashion προορισμού μέσα από το φαντασμαγορικό Stay Golden Fashion Show. Σε μια curated εμπειρία υψηλής αισθητικής, τα μεγαλύτερα fashion brands παρουσίασαν 60 fashion-forward εμφανίσεις, συνθέτοντας ένα λαμπερό runway που καθήλωσε κοινό και καλεσμένους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης