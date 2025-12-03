Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς με μωβ κοστούμι από τον Tom Ford
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς με μωβ κοστούμι από τον Tom Ford
Στα Gotham Awards 2025.
Στα Gotham Awards 2025.
ΗJulia Roberts δεν φοβάται το ρίσκο στη μόδα και το απέδειξε για άλλη μια φορά το βράδυ της απονομής των Gotham Awards 2025. Η ηθοποιός, η οποία τιμήθηκε στη φετινή τελετή μαζί με τον Luca Guadagnino με το Visionary Tribute Award για την ταινία After the Hunt, έφτασε φορώντας ένα oversize σατέν σακάκι με τονισμένους ώμους και διακριτικό πουά μοτίβο σε έντονο μωβ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα