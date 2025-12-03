Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς με μωβ κοστούμι από τον Tom Ford
MARIE CLAIRE

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς με μωβ κοστούμι από τον Tom Ford

Στα Gotham Awards 2025.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζούλια Ρόμπερτς με μωβ κοστούμι από τον Tom Ford

ΗJulia Roberts δεν φοβάται το ρίσκο στη μόδα και το απέδειξε για άλλη μια φορά το βράδυ της απονομής των Gotham Awards 2025. Η ηθοποιός, η οποία τιμήθηκε στη φετινή τελετή μαζί με τον Luca Guadagnino με το Visionary Tribute Award για την ταινία After the Hunt, έφτασε φορώντας ένα oversize σατέν σακάκι με τονισμένους ώμους και διακριτικό πουά μοτίβο σε έντονο μωβ.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης