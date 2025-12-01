Η Ariana Grande απαντά στα σχόλια για το σώμα της: «Δεν ξέρετε τι περνά κάποιος, για αυτό να είστε ευγενικοί»

Η Ariana Grande, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της γενιάς της, επέλεξε για ακόμη μία φορά να μιλήσει ανοιχτά για το body-shaming και τις συνέπειές του. Αναδημοσιεύοντας μια παλαιότερη συνέντευξή της μέσω των Instagram Stories, η τραγουδίστρια και πρωταγωνίστρια του Wicked: For Good, θέλησε να απαντήσει ευθέως στα συνεχή σχόλια και στις εικασίες γύρω από την εμφάνισή της, τα οποία γίνονται όλο και πιο έντονα το τελευταίο διάστημα.