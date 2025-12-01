Οι εντυπωσιακές Dior εμφανίσεις της Άνια Τέιλορ-Τζόι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές
Οι εντυπωσιακές Dior εμφανίσεις της Άνια Τέιλορ-Τζόι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές

Eίναι μια από τις αγαπημένες μας πρέσβειρες του oίκου.

Οι εντυπωσιακές Dior εμφανίσεις της Άνια Τέιλορ-Τζόι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές
Για την 22η διοργάνωση του Marrakech International Film Festival, η Anya Taylor-Joy εμφανίστηκε στα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής με την αβίαστη γοητεία που την συνοδεύει. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη και έχουμε ήδη μια μικρή «αφηγηματική στιγμή» γύρω από τις ορτανσίες.

