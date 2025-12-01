Φράνσις Φορντ Κόπολα: Τι του λείπει περισσότερο μετά τον θάνατο της γυναίκας του
Φράνσις Φορντ Κόπολα: Τι του λείπει περισσότερο μετά τον θάνατο της γυναίκας του
Ήταν παντρεμένοι για 61 χρόνια
Ο Francis Ford Coppola έδωσε μια νέα συνέντευξη στην Telegraph, όπου ο 86χρονος θρυλικός σκηνοθέτης μοιράστηκε, μεταξύ άλλων, την άποψή του για το Botox αλλά και τη ζωή του μετά την απώλεια της συζύγου του, Eleanor Coppola, πριν από ένα χρόνο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα