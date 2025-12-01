Φράνσις Φορντ Κόπολα: Τι του λείπει περισσότερο μετά τον θάνατο της γυναίκας του
MARIE CLAIRE

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Τι του λείπει περισσότερο μετά τον θάνατο της γυναίκας του

Ήταν παντρεμένοι για 61 χρόνια

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Τι του λείπει περισσότερο μετά τον θάνατο της γυναίκας του
Ο Francis Ford Coppola έδωσε μια νέα συνέντευξη στην Telegraph, όπου ο 86χρονος θρυλικός σκηνοθέτης μοιράστηκε, μεταξύ άλλων, την άποψή του για το Botox αλλά και τη ζωή του μετά την απώλεια της συζύγου του, Eleanor Coppola, πριν από ένα χρόνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης