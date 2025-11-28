Τζένιφερ Άνιστον - Τζιμ Κέρτις: Σκοπεύουν να παντρευτούν στην Ελλάδα;

Έχει γίνει ήδη σαφές ότι η Jennifer Aniston έχει βρει την αγάπη στον Jim Curtis. Η σχέση τους εξελίσσεται τόσο γρήγορα, ώστε πληροφορίες μιλούν τώρα για γάμο του ζευγαριού και μάλιστα στην Ελλάδα. Άλλωστε δεν έχει μόνο η 56χρονη ηθοποιός ελληνικές ρίζες (ο πατέρας της ήταν από την Κρήτη) αλλά και ο 50χρονος υπνοθεραπευτής και wellness coach.