Τζένιφερ Άνιστον - Τζιμ Κέρτις: Σκοπεύουν να παντρευτούν στην Ελλάδα;
Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες

Έχει γίνει ήδη σαφές ότι η Jennifer Aniston έχει βρει την αγάπη στον Jim Curtis. Η σχέση τους εξελίσσεται τόσο γρήγορα, ώστε πληροφορίες μιλούν τώρα για γάμο του ζευγαριού και μάλιστα στην Ελλάδα. Άλλωστε δεν έχει μόνο η 56χρονη ηθοποιός ελληνικές ρίζες (ο πατέρας της ήταν από την Κρήτη) αλλά και ο 50χρονος υπνοθεραπευτής και wellness coach.

