Πώς η μόδα έγινε ιστορία: Οι θησαυροί της Βασιλικής γκαρνταρόμπας
Η συλλογή με τα ενδύματα και τα αξεσουάρ της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας, μέρος των συλλογών Τατοΐου, ψηφιοποιήθηκε πρόσφατα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το στυλ των μελών της και για τη μόδα της εποχής τους.
Eπίσημα βραδινά φορέματα και νυφικά, όπως το ιβουάρ νυφικό με το μακρύ πέπλο που φόρεσε η Αννα-Μαρία στους γάμους της το 1964 με τον Κωνσταντίνο Β’ ή το χαρακτηριστικό μεταξωτό σατέν κοκτέιλ φόρεμα με κεντημένα λευκά λουλούδια με την υπογραφή Jean Dessès, το οποίο συνόδευσε τους χορούς της Σοφίας με τον Χουάν Κάρλος στους αρραβώνες τους το 1961, αλλά και το μαύρο σατέν με τις τιράντες από βελούδο φόρεμα που συνδυάστηκε με αντίστοιχο μπολερό, με το οποίο απαθανατίστηκε η Φρειδερίκη κατά τις ιστορικές πλέον επισκέψεις της στα μεγάλα πυρηνικά κέντρα της Αμερικής στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου, είναι μερικά μόνο από τα αμέτρητα ενδύματα με υπογραφή που εντοπίστηκαν ανάμεσα στους θησαυρούς του Τατοΐου και πλέον έχουν εκτιμηθεί και ψηφιοποιηθεί από τους υπεύθυνους του υπουργείου Πολιτισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
