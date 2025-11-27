Το Netflix «κράσαρε» λίγα λεπτά μετά την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του Stranger Things

Ηπρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του Stranger Things στο Netflix συνοδεύτηκε από μία ανατροπή που θα ζήλευε και η ίδια η σειρά. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά από την κυκλοφορία, η πλατφόρμα streaming «πάγωσε» και χιλιάδες θεατές δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τα πρώτα επεισόδια της πολυαναμενόμενης τελευταίας σεζόν, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους στα social media.Σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector, καταγράφηκαν περισσότερες από 14.000 αναφορές προβλημάτων στις ΗΠΑ, ενώ στην Ινδία οι χρήστες ανέφεραν σφάλματα σύνδεσης και «πάγωμα» της πλατφόρμας, με περίπου 200 αναφορές κατά την κορύφωση της διακοπής.«Μερικά μέλη αντιμετώπισαν προσωρινά προβλήματα streaming σε τηλεοπτικές συσκευές, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους μέσα σε πέντε λεπτά», ανέφερε το Netflix σε γραπτή απάντηση που δημοσίευσε το Reuters.Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Netflix αντιμετωπίζει παρόμοιου είδους τεχνικά προβλήματα. Και σε μεγάλες εκδηλώσεις, όπως ο αγώνας μποξ μεταξύ του Mike Tyson και του Jake Paul και η ζωντανή ανασύνδεση του reality Love is Blind το 2024, όπου υπήρξαν δυσκολίες στη μετάδοση λόγω φόρτου του συστήματος. Παροδική διακοπή είχε σημειωθεί και όταν κυκλοφόρησαν τα δύο τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν του Stranger Things το 2022.