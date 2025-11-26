Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Στέγης, Αφροδίτη Παναγιωτάκου: «Μεγάλωσα σε σπίτι όπου η τεμπελιά ήταν το μεγαλύτερο αμάρτημα»
Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Στέγης, Αφροδίτη Παναγιωτάκου: «Μεγάλωσα σε σπίτι όπου η τεμπελιά ήταν το μεγαλύτερο αμάρτημα»
Μιλά για τη σημασία του να δημιουργείς ζωτικό χώρο για την τέχνη
Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Στέγης και μέλος πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, γιορτάζει τα 15 χρόνια του καλλιτεχνικού οργανισμού που άλλαξε τον πολιτιστικό χαρακτήρα της Ελλάδας και μιλάει για τη μαγεία της κοινότητας, για την αγάπη και τις προκλήσεις μιας γεμάτης διαδρομής από τα Γιάννενα ως τη Νέα Υόρκη.
«Eγώ θέλω το μαζί». Σε αυτή τη φράση θα συνόψιζα την κουβέντα μας, μια κουβέντα που μοιράστηκε σε δύο τόπους και χρόνους: ένα χαλαρό ηλιοβασίλεμα στο σπίτι της και ένα πολυάσχολο πρωινό στο γραφείο της. Μία θάλασσα από έργα τέχνης, Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών κοσμούν τοίχους, γραφεία, τραπέζια, κάθε επιφάνεια σε όλους τους ορόφους που στεγάζουν τα γραφεία της Στέγης στην οδό Γαλαξία – ταιριαστό όνομα, αφού, όπως λέει η Αφροδίτη, «Galaxy is the limit». Ανοίγουμε ένα μπουκάλι μεσκάλ και ξεκινάμε.
