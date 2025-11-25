Quiet Cracking: Η νέα σιωπηλή κρίση που κοστίζει δισεκατομμύρια στους χώρους εργασίας

Μετά το quiet quitting ένας νέος όρος εμφανίζεται πλέον στις συζητήσεις γύρω από την εργασία και αυτός είναι το quiet cracking. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αποτυπώνει την εσωτερική κατάρρευση εργαζομένων οι οποίοι, παρότι συνεχίζουν να εμφανίζονται κανονικά στη δουλειά τους, νιώθουν να φθείρονται ψυχικά και σωματικά, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν. Με λίγα λόγια η παραμονή δεν είναι επιλογή, αλλά ανάγκη.Σύμφωνα με άρθρο του Business Insider, το quiet cracking εκφράζει όσους βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα στην ανάγκη για εισόδημα και στην εξάντληση που προκαλεί η δουλειά τους. Σε αντίθεση με το quiet quitting, που συχνά συνδεόταν με μια συνειδητή μορφή αποστασιοποίησης, εδώ η φθορά είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανασφάλειας, των περιορισμένων επιλογών και της μάχης για επιβίωση.