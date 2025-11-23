Δερμάτινο τζάκετ: Πέντε φρέσκες ιδέες για να το φορέσετε αυτή τη σεζόν

Είναι από εκείνα τα αειθαλή πανωφόρια που για ευνόητους λόγους αναγκαζόμαστε να τα αφήσουμε στην άκρη με την έλευση του καλοκαιριού, αλλά τώρα που το φθινόπωρο είναι πια επίσημα εδώ, μπορούμε επιτέλους να το επαναφέρουμε στην γκαρνταρόμπα μας.