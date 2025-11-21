Η Βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ημιδιάφανο πουκάμισο με δερμάτινη φούστα
Το look ολοκληρώθηκε με τις δερμάτινες γόβες Barretta της Tod’s.

Χθες η βασίλισσα Λετίσια, δοκίμασε την τάση του naked dressing. Για να παραστεί στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Ιδρύματος CEOE , ενός οργανισμού που προωθεί το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στους νέους Ισπανούς, στο Βασιλικό Θέατρο της Μαδρίτης η βασίλισσα της Ισπανίας επέλεξε να φορέσει ένα αέρινο γκρι πουκάμισο με pussy-bow γιακά και ελαφριά μεταλλική λάμψη. Αν και δεν αποκάλυπτε τα εσώρουχά της, άφηνε διακριτικά το φως να αναδεικνύει το δέρμα μέσα από το δροσερό, ημιδιάφανο ύφασμα.

