Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με βλάβες σε όλα τα βασικά όργανα του ανθρώπινου σώματος

Ημεγαλύτερη επιστημονική ανασκόπηση παγκοσμίως καταγράφει ότι η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων (Ultra-Processed Foods – UPF) αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και την ευημερία των κοινωνιών.Τα UPF αντικαθιστούν με ταχύτατο ρυθμό τα φρέσκα τρόφιμα στη διατροφή παιδιών και ενηλίκων σε όλο τον κόσμο και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για περισσότερες από δώδεκα σοβαρές παθήσεις, όπως παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και κατάθλιψη.«Η συνεχής άνοδος στην κατανάλωσή τους αποδίδεται σε εταιρείες που καθοδηγούνται από το κέρδος και εφαρμόζουν επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ, επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση και συχνά αντιστέκονται σε ρυθμιστικά μέτρα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανασκόπησης», αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Guardian.Τα ευρήματα, τα οποία παρουσιάζονται σε τρεις μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο The Lancet, έρχονται σε μια περίοδο όπου εκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν ολοένα και περισσότερα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα, όπως έτοιμα γεύματα, δημητριακά, μπάρες πρωτεΐνης, αναψυκτικά και fast food.Στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από το 50% της μέσης ημερήσιας διατροφής αποτελείται πλέον από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ για πολλούς, ιδίως νεότερους, οικονομικά ασθενέστερους ή όσους ζουν σε μειονεκτικές περιοχές, το ποσοστό αυτό φτάνει μέχρι και το 80%.