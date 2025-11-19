Μισέλ Γιο: Το νέο, κοντό κούρεμα της σταρ του «Τα πάντα όλα» μας εμπνέει να κλείσουμε ραντεβού σε κομμωτήριο
MARIE CLAIRE

Μισέλ Γιο: Το νέο, κοντό κούρεμα της σταρ του «Τα πάντα όλα» μας εμπνέει να κλείσουμε ραντεβού σε κομμωτήριο

Η 63χρονη ηθοποιός το λάνσαρε στη νέα της εμφάνιση με ογκώδες τούλινο φόρεμα σε κίτρινο νέον

Μισέλ Γιο: Το νέο, κοντό κούρεμα της σταρ του «Τα πάντα όλα» μας εμπνέει να κλείσουμε ραντεβού σε κομμωτήριο
Ανάμεσα στις λαμπερές εμφανίσεις των σταρ στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Νέα Υόρκη ένας από τους λόγους που ξεχώρισε το λουκ της Michelle Yeoh είναι γιατί έκανε το ντεμπούτο του το νέο pixie cut της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης