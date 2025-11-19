Μισέλ Γιο: Το νέο, κοντό κούρεμα της σταρ του «Τα πάντα όλα» μας εμπνέει να κλείσουμε ραντεβού σε κομμωτήριο
Μισέλ Γιο: Το νέο, κοντό κούρεμα της σταρ του «Τα πάντα όλα» μας εμπνέει να κλείσουμε ραντεβού σε κομμωτήριο
Η 63χρονη ηθοποιός το λάνσαρε στη νέα της εμφάνιση με ογκώδες τούλινο φόρεμα σε κίτρινο νέον
Ανάμεσα στις λαμπερές εμφανίσεις των σταρ στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Νέα Υόρκη ένας από τους λόγους που ξεχώρισε το λουκ της Michelle Yeoh είναι γιατί έκανε το ντεμπούτο του το νέο pixie cut της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα