Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δουλέψουν «δωρεάν» από τώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς

Ηίση αμοιβή εξακολουθεί να μην αποτελεί πραγματικότητα για τις εργαζόμενες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι άνδρες συνεχίζουν να κερδίζουν κατά μέσο όρο 12% περισσότερα την ώρα, αναφέρουν πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης.«Δεν υπάρχει κανένας λόγος άνδρες και γυναίκες να πληρώνονται διαφορετικά για την ίδια δουλειά», δήλωσαν οι Ευρωπαίες Επίτροποι Ροξάνα Μινζάτου και Χάντια Λαμπίμπ. Αν και το χάσμα έχει μειωθεί κατά 4% την τελευταία δεκαετία, η συνολική πρόοδος παραμένει αργή και η ΕΕ απέχει ακόμη πολύ από την ουσιαστική ισότητα στις αποδοχές.Περίπου το 24% της διαφοράς οφείλεται στο ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε σχετικά χαμηλόμισθους κλάδους, όπως η φροντίδα, η υγεία και η εκπαίδευση. Παράλληλα, οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες την εβδομάδα από τους άνδρες, όμως πολλές από αυτές είναι απλήρωτες, κάτι που επηρεάζει την επαγγελματική τους εξέλιξη.Αυτό μεταφράζεται στο ότι από τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, οι γυναίκες, θεωρητικά, «εργάζονται δωρεάν» μέχρι το τέλος της χρονιάς για να καλύψουν τη διαφορά στις αποδοχές. Για την ακρίβεια, οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο μόνο 0,88 ευρώ για κάθε ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας, πράγμα που σημαίνει ότι συμβολικά θα αρχίσουν να «εργάζονται δωρεάν» από τις 17 Νοεμβρίου έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με την ΕΕ. Κάθε χρόνο, οι Βρυξέλλες σηματοδοτούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία ως την «Ημέρα Ίσης Αμοιβής».