Η Rosalía φόρεσε τις νέες γόβες της Chanel από τον Matthieu Blazy
MARIE CLAIRE

Για να εμφανιστεί στο «The Tonight Show With Jimmy Fallon».

ΗRosalía εμφανίστηκε στο «The Tonight Show With Jimmy Fallon» φορώντας ένα ολοκληρωμένο look από τη συλλογή Chanel Άνοιξη 2026. Η τραγουδίστρια επέλεξε τη διαχρονική αντίθεση του λευκού με το μαύρο, παρουσιάζοντας παράλληλα τα νέα σχέδια παπουτσιών του Matthieu Blazy για τον γαλλικό οίκο.

